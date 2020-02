Teď působíme v Ústí nad Labem, v Mukařově, v Teplicích a Rumburku. Tady v ústeckém Vaňově je sídlo organizace. Dále tu máme ambulantní a pobytovou následnou péči. Na ambulantní léčbu chodí zejména lidé, kteří třeba nemohou jít s ohledem na práci nebo rodinu na 8 až 10 měsíců do naší terapeutické komunity v Mukařově. V takovém případě jde zpravidla o lehčí formu závislosti a dá se to ještě zvládnout ambulantně. Také tady máme byt pro sedm lidí, kteří přicházejí po léčbě. Mohou tu být až rok za menší nájemné, aby pro ně nebyl přechod do reálného života tak prudký.