Nemám ráda žádné lesklé plastové manžety a upřednostňuji přírodní materiály. Nesnažím se květiny ničím znásilnit a upřednostňuji, aby vynikly. Dávám k nim jenom to, co je nezbytně nutné - jako stuhu nebo přírodní lýko. Hodně mě baví, když někdo objedná něco netradičního. Dělala jsem golfovou kytici, kytice s jezdeckými bičíky, nebo prvním zubem. Posledním trendem je flower box. Tam lidé nemusí řešit vázu a je to kompletní dárek. Nejhorší totiž je, když se dá hezká kytka do špatné vázy. Některé zákazníky už znám a vím, která žena k pánovi patří. Pak dělám kytičku tak, aby se líbila té konkrétní paní. Občas se stane, že mi zákaznice napíše, že nikdy tak hezkou kytku nedostala. To mě vždycky moc těší a penězi se to nedá vyvážit. Inspiraci mě nabízejí ty květiny.