Kdy dostal herec Jan Hrušínský první džíny? Kdy si je poprvé koupila europoslankyně Kateřina Novotná? Pusťte si video:

Ve velké anketě Deníku Jak vidí Češi listopad 1989 správně odpovědělo na dotaz: Co znamenal výraz vekslák 95 procent respondentů ve věku do 35 let.

Ukázalo se také, že skoro 15 procent z oslovených se naopak mylně domnívá, že na nový vůz bylo možné našetřit za pouhý jeden rok. Jenže auto stálo na sklonku socialismu 58 tisíc korun československých, zatímco průměrná hrubá mzda činila tři tisíce.

Seriál Jak vidí Češi listopad 1989 najdete v každém vydání Deníku do 17. 11.