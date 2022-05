Vyrazili do severských zemí z Teplic, kde žijí, aby měli hokejový zážitek přímo na vlastní kůži. „Létáme takto po Evropě na hokej i fotbal. Naplánujeme si, zablokujeme letenky, zajistíme lístky i ubytování a vyrážíme. Teď jsme v Dánsku a Finsku. Cesta sem ale nebyla jednoduchá,“ vypráví z místa dějiště Michala Antalová, která pracuje u záchranné služby. Problém byl podle ní sehnat vhodné letenky. „Přímý let byl pouze z Berlína. Navíc nic levného. Jsme ale v kotli a můžeme fandit,“ dodává. Společnou dovolenou s Erikem, který je lékařem z teplické nemocnice, si naplánovali na týden. „Ještě dva zápasy a musíme zase domu. Čas volna mezi zápasy trávíme prohlídkou pamětihodností,“ hlásí z dějiště mistrovství hokeje Erik. Kromě společné profese propojuje tento teplický mezinárodní manželský pár i přízeň k fandění.

Lázeňská je za týden, tady je něco k programu a uzavírkám

„Atmosféru jsme zažili lepší v Dánsku. Tam bylo na zápasech více fanoušků. Ve Finsku to je slabší, ale i tak je fandění super. Je ale znát, že byl covid. Ve srovnání s návaly na stadionech před covidem se to nedá srovnávat,“ informuje Michala. I když je méně lidí, je problém sehnat vstupenky. „Byl to boj. Sháněli jsme nejdříve už doma přes hokejovou asociaci. Lístky ale nešly koupit jednotlivě na vybrané zápasy, pouze balíčky, což nám nevyhovovalo. Navíc to bylo hodně drahé,“ líčí fanynka reprezentace. „Vstupenky nám nakonec sehnal kamarád Čech, který pracuje ve Finsku a se kterým jsme se seznámili vloni na fotbalovém Euru v Petrohradu. Cena se pohybuje okolo 30 eur na méně atraktivní zápasy, na ty lepší to je přes 100 eur,“ dodává.

Týden strávený na hokeji přímo v centru dějiště šampionátu podle Antalových vyjde podobně, jako 15 dnů luxusního pobytu v Egyptě. „Ten zážitek ale stojí za to,“ uzavírá report ze severského hokejového mistrovství Michala.