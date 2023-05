Kouč Kari Jalonen dovedl loni na mistrovství světa v Tampere českou hokejovou reprezentaci k první medaili na velkém turnaji po deseti letech, letos se musel na stejném místě ve své rodné zemi s týmem vyrovnat s odvetou od USA. Loni je Češi v duelu o bronz přestříleli a vyhráli po obratu 8:4, ve čtvrtfinále prohráli 0:3.

Zklamaní čeští hokejisté po vyřazení ve čtvrtfinále MS | Foto: ČTK/David Taneček

„Je to zklamání pro všechny z nás. Dnešní zápas i to, že nemůžeme bojovat o medaile. V posledních třech utkáních, tedy proti Švýcarsku, Kanadě i teď Americe. Předvedli jsme slabý výkon v ofenzivě. Nějak jsme zůstali zaseknutí,“ řekl novinářům po vyřazení ve čtvrtfinále. „S ofenzivou jsme měli problém. Bylo to hodně podobné. Dneska žádný gól. Tohle byla jedna z věcí… Prostě jsme neměli sílu, abychom si vytvořili gólové šance a skórovali. Nedokázali jsme využít toho, když soupeř ztratil puk. Neměli jsme šance,“ vypočítal Kari Jalonen.

Z hráčů pravidelně nastupujících v NHL měl jen brankáře Karla Vejmelku z Arizony a útočníka Dominika Kubalíka z Detroitu, a také Filipa Chytila z New York Rangers, který se ale zranil ve druhém zápase a turnaj pro něj skončil stejně jako vzápětí pro Lukáše Sedláka z Pardubic. I on měl v sezoně starty v NHL, nepravidelně v nejlepší lize světa nastupovali bek Jakub Zbořil z Bostonu a forvard Martin Kaut ze San Jose.

Důvody brzkého vyřazení? Zranění a forma, říká Zajíc. Američany vidí ve finále

„O tom nechci mluvit. Měli jsme tým, který jsme měli. Jsem na hráče pyšný. Měli jsme skoro deset hráčů, kteří absolvovali celý přípravný kemp. A chtěl bych jim poděkovat. Za turnaj i za celý rok. Nemá cenu mluvit o tom, jestli mi někdo chyběl, nebo ne. Měli jsme tady tento tým… Možná jsme měli trochu smůlu v tom, že jsme přišli o Sedláka s Chytilem,“ prohlásil Jalonen.

„Jasně, jsem zklamaný, ale v téhle práci člověk musí respektovat výsledek. Je to tak. Když se vyhrává, je to výborné. Ale když se prohrává, musíte to přijmout. Amerika má velmi dobrý tým, hráli dobrý hokej. Věřili jsme, že můžeme jít dál. Ale jak už jsem říkal, musíme to respektovat,“ podotkl.

Češi ve čtvrtfinále MS nestačili na USA:

Zdroj: Youtube

Nechtěl srovnávat s loňskem, kdy měl v sestavě v ofenzivě osobnosti jako Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, Tomáše Hertla či v obraně Filipa Hronka. „Nechci srovnávat týmy. Tohle nemůžete dělat. Loňský rok byl jiný. Kdybych to srovnával, nebylo by to správné. Hlavně vůči hráčům,“ řekl Jalonen. „Teď mám v hlavě nejvíc to, že jsem zklamaný. Musím se znovu podívat na všechna utkání, zanalyzovat je. Abych věděl, že jsme neměli v ofenzivě tolik síly v posledních třech zápasech.“

Výsledek respektuje

Komorní atmosféra v Nokia Areně ve čtvrtfinále jej mrzela. „Tohle je trochu smutné i pro fanoušky. Že jsme sem museli cestovat,“ poukázal na podporu, kterou čeští příznivci vytvořili při skupině v Rize. „Ale takhle to je. Turnaj měl být v Rusku, ale všichni ví, proč je v Lotyšsku a ve Finsku. Když je to v jedné zemi, je to pro fanoušky lepší.“

Jalonen reprezentaci převzal po odvolaném Filipu Pešánovi loni v březnu poté, co na únorové olympiádě v Pekingu Češi poprvé na velké akci nepostoupili do čtvrtfinále a skončili devátí. Po loňském bronzu teď finský kouč skončil s týmem osmý, což je nejhorší umístění v dějinách MS.

A druhý nejhorší na světových akcích právě po Pekingu. „Není to tak, že by to nehrálo roli. Musíme to respektovat. Jestli jsme osmí, tak jsme osmí. Teď už s tím nic neuděláme,“ uvedl.

Konec medailového snu. Češi na USA nestačili, zaznamenali nejhorší MS v historii

Dvanáct hráčů z jeho kádru bylo na MS poprvé - obránci Tomáš Dvořák, Jan Košťálek, David Němeček, Ronald Knot, Zbořil a útočníci Kaut, Sedlák, Zohorna, Ondřej Beránek, Filip Chlapík, Daniel Voženílek, David Tomášek. Knot a Sedlák, který má navíc bohaté zkušenosti z NHL, byl už předtím na OH v Pekingu. V chybějících zkušenostech problém nehledal. „V tom bych to neviděl. Teď už mají zkušenost s jedním mistrovstvím světa,“ doplnil Jalonen.

Čtvrtfinále MS 2023 hokej: Česko - USAZdroj: ČTK/David Taneček

Nechtěl odpovědět na otázku, zda má energii pokračovat. Kontrakt má až do MS v Praze v příštím roce. „Nebudu na tohle odpovídat. Nechci spekulovat. Není to moje práce,“ řekl třiašedesátiletý kouč, který v roce 2016 dovedl Finsko ke stříbru na MS. K české reprezentaci přišel ještě za bývalého prezidenta Českého hokeje Tomáše Krále, jehož nahradil Alois Hadamczik.

Jaká bude jeho pozice po letošním neúspěchu, Jalonen netuší. „Tlak je všude. Musím to tak brát.“

Chyběl mi náš dravý hokej, řekl Růžička. Kritizoval přístup trenérů k brankářům

Týmu v kabině po turnaji poděkoval. „Řekl jsem hráčům, že se každý musí učit, aby mohl vyhrávat. Ale musíme respektovat, že jsme prohráli. Pochopitelně jsem jim potřásl rukou a poděkoval za celé mistrovství světa,“ přiblížil.

Kanonýr Dominik Kubalík po utkání bral vinu i na sebe, že se v důležité chvíli neprosadil. „Tohle je týmový sport. Není to Kubalík. Mužstvo prohrává, mužstvo vyhrává. Vždycky. Nikdy to není jednotlivec. Nerozumím, že by někdo měl obviňovat sebe,“ uvedl.

„Uvidíme, co se stane…“

Smutek z vyřazení bude kouč, který dovedl v roce 2025 do finále v KHL Lva Praha, bude vstřebávat. „Bude to trvat dlouho. Musím si vzít trochu oddych a potom všechno analyzovat s asistenty. Rozebrat to. Odjedu s týmem do Prahy, pak uvidíme, co se stane,“ dodal Jalonen.