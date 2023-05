Zklamání, zmar, bezmoc. Čeští hokejisté končí na mistrovství světa už ve čtvrtfinále. Na místě, kde před rokem slavili senzační zisk bronzu, podlehli Američanům 0:3. Proti zámořskému výběru neměl národní tým sebemenší nárok. Češi skončí osmí, což je jejich nejhorší umístění v historii. Na turnaji dosud neporaženým USA naopak odveta za loňskou bitvu s Českem o třetí místo vyšla dokonale.

Čeští hokejisté končí na MS už ve čtvrtfinále | Foto: ČTK/David Taneček

„Výsledek musíme respektovat. Měli jsme tady tým, jaký jsme měli. Jsem na hráče pyšný,“ řekl po kouč Kari Jalonen. O své budoucnosti nechtěl spekulovat. Smlouvu má i na příští sezonu, kdy se bude šampionát konat v Česku.

„Zklamání. Nechytili jsme začátek, pak jsme to před sebou tlačili celý zápas. Hrozně mě to mrzí, opravdu jsem si myslel, že ten zápas zvládneme,“ povzdechl si osmigólový Dominik Kubalík, který ale v nejdůležitějším utkání na turnaji s Amerikou vyšel naprázdno. „Špatně jsme začali, ale mohli jsme se ještě dostat do hry, jenže bez gólu to nejde,“ konstatoval kapitán Roman Červenka.

Zůstane Jalonen u národního týmu? Nechci spekulovat, tlak je všude, pronesl

Úvod byl opatrný. Hrálo se převážně před Vejmelkou, ten ale nemusel řešit žádnou krizovou situaci. Po šesti minutách o sobě dal vědět Kubalík. Nejlepší střelec turnaje dostal puk do jízdy a z levého křídla vypálil na DeSmithe.

Sestřih čtvrtfinále Česko - USA:

Zdroj: Youtube

Češi dostali výhodu přesilové hry, ale k ohrožení amerického brankáře se vůbec nedostali. A to si pak museli vyčítat. Američané se vrátili k tlaku, Čechy zamkli v pásmu a ve 13. minutě udeřili. Coronato z otočky zametl odražený puk šťastně o brusli Jordána o brány. USA měly úvodní dějství pevně pod kontrolou, soupeř se zmohl jen na dvě střely.

Marné čekání na gól

Do druhé periody nastoupili Češi jako vyměnění. Aktivním napadáním si vytvářeli šance. V tutovce se zjevil mezi kruhy osamocený Zbořil, ale jako by byl sám zaskočený a tváří v tvář DeSmithovi selhal.

Borci ze zámoří český nápor přestáli bez újmy a z ničeho nic přišli s gólovou odpovědí. V 29. minutě Perbix po vyhraném vhazování poslal puk od mantinelu na bránu a Vejmelka schované nahození nezaregistroval. Američané dalším šťastným gólem zmrazili soupeře a vrátili se zpátky na koně.Hned zkraje třetí třetiny měl toužebný kontaktní gól na hokejce Červenka, který ujel americkým zadákům, ale ani český kapitán na DeSmithe nevyzrál.

Chyběl mi náš dravý hokej, řekl Růžička. Kritizoval přístup trenérů k brankářům

Spojené státy si svůj náskok pečlivě hýčkaly, a když mohly, zahrozily. Vejmelka držel Čechy ve hře, ale deset minutě před koncem nedosáhl na rychlou střelu Gauthiera po vhazování. Kouč Jalonen ještě zkusil power play, ale to už byl jen beznadějný pokus.

Česko - USA 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Branky a nahrávky: 13. Coronato (Hutson, Mackey), 29. Perbix (Grimaldi), 50. Gauthier (Tynan). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Sewell (Brit.) - Wyonzek (Kan.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 7411.



Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Tomášek, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.



USA: DeSmith - Perbix, Samberg, Perunovich, Kleven, C. Mackey, Thrun, Hutson - A. Tuch, Bonino, Grimaldi - Garland, O'Connor, Bjork - Mazur, Tynan, Gauthier - Coronato, P. Brown, Farrell. Trenér: D. Quinn.