Čeští hokejisté podlehli v Rize Švýcarsku, které je na světovém šampionátu zatím suverénní, 2:4. Za utkáním se pro Deník ohlédl Petr Vampola, mistr světa z roku 2010.

MS 2023 hokej: Česko - Švýcarsko | Foto: ČTK

Petru Vampolovi se výkon svěřenců finského kouče Kariho Jalonena i přes porážku se Švýcarskem pozdával. „Myslím si, že ten zápas od nás nebyl špatný na to, jakou mají kluci na mistrovství marodku. I přes konečnou prohru ukázal, že síla v týmu je, ale klíčové bude až čtvrtfinále,“ sdělil.

Zdroj: Youtube

Sérii zranění, která českou reprezentaci postihla, považuje za problém, ale nikoliv nepřekonatelný. „Mužstvo je nyní takové rozkouskované. Bojujeme se zraněními, dorazili noví hráči. Je ale dobře, že nás toto postihlo v základní skupině, protože nejdůležitější zápasy teprve přijdou,“ přemítal odchovanec hokeje ve Žďáře nad Sázavou.

Rotace gólmanů? Není podle mého gusta

Neskrýval ale, že rotace hned tří gólmanů není úplně podle jeho gusta.

„Můj názor je takový, že ke střídání gólmanů může dojít, ale jen ve dvojici. Toho třetího beru tak, že je tam pro případ, pokud by došlo ke zranění jednoho z těch dvou před ním. Do turnaje by se mělo jít s jasně danou jedničkou či dvojkou, nebo dvojicí gólmanů. Ale beru to tak, že tohle je věcí trenéra, každý to má nastavené jinak. Je to jeho zodpovědnost, když bude úspěšný, bude to jeho plus, v opačném případě minus,“ komentoval.

Češi v ostré prověrce neobstáli. Kubalík má rekord, Švýcarsko ovládlo skupinu

Ačkoliv Švýcarsko ještě na turnaji neztratilo ani bod, s jeho pasováním na hlavního favorita by byl jednačtyřicetiletý český internacionál opatrný. „Rozhodne se v play-off a to může dopadnout jakkoliv. V něm může každý porazit každého, kvalita všech osmi týmů bude velká. Ale po těch výkonech, jaké Švýcaři podávají, určitě mezi hlavní favority patří,“ uzavřel Vampola.