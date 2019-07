Jezdit se na ní bude určitě už o letních prázdninách. „Tak to je super, už se těším,“ řekl na zprávu o zahájení stavby a brzkém uvedení do provozu Dominik Čermák z Duchcova, který si už vyzkoušel před pár lety jízdu na podobném zařízení na německé straně Krušných hor. Letní bobová dráha není v Krušných horách úplnou novinkou. Už ji mají v sousedním Sasku v Seiffenu, ale ta je spíše prezentována jako letní tobogán. Je také v Oberwiesenthalu nebo v Altenbergu. Ve všech případech jsou to však dráhy z 90. let minulého století a je to jízda na vozítku v plechovém korytě. Dnes už ne zrovna bezpečný způsob zábavy.

Nová bobová dráha v Klínech bude jiná. Nejmodernější. Tady se pojede na vozítku, které jezdí po trubkové konstrukci, ze které se nedá vyletět. „Původně ten nápad vznikl už někdy před deseti lety. Říkali jsme si, že bobovka je v Seiffenu, tak by mohla vzniknout nějaká spolupráce. Jenže spolupráce se nějak nerozběhla, tak jsme se rozhodli jít vlastní cestou a postavit si vlastní bobovou dráhu té nejmodernější koncepce,“ přiblížil, jak vše vzniklo šéf Sport areálu Klíny Josef Dlouhý s tím, že u nás v Krušných horách prakticky žádná bobová dráha neexistuje.

Ta v Klínech bude široko daleko první. Konstrukce dráhy je velice moderní a hlavně, velice bezpečná. Na trubce je vozítko, které má kolečka zespodu a shora. Má tři na sobě nezávislé brzdy, pasažér je připoutaný bezpečnostním pásem. V případě, že pojedou najednou rodič s dítětem, má ještě dítě svůj bezpečnostní pás. „Víceméně se na ní nemůže nic stát,“ doplňuje Dlouhý.

Reakce na poslední zimy

Klíny je známé jako zimní lyžařské středisko. Stavba bobové dráhy je reakcí na to, že poslední zimy nebyly zrovna z nejpříznivějších pro lyžování a také na to, že většina lyžařských areálů a stejně tak Klíny, se snaží o celoroční provoz a tak hledají různé a pro turisty zajímavé možnosti.

„Je to tak. Pro nás to není novinka, letním provozem jsme začali už před lety jízdou s koloběžkami nebo na kolech po sjezdovce, máme svoje ubytovací zařízení, která běží celoročně. Už jsme do toho zapojili před lety postavenou novou lanovku a došli jsme k tomu, že nám tady prostě chybí letní bobová dráha, a tak jsme začali jednat,“ vysvětlil šéf Sport areálu.

Vybrán byl systém rakouské společnosti Brandauer, protože to je jediný systém, který je rozebíratelný, což byla první základní podmínka pro stavbu. Počítalo se totiž s tím, že dráha povede po sjezdovce, takže bylo potřeba, aby se mohla v zimní období rozmontovat a uskladnit.

Stavba začala tím, že se vybudovalo přemostění přes místní cestu. Na začátku května se začala stavět už samotná dráha a její prvky. Tomuto kroku předcházelo procházení terénu a vytipování, kudy by bylo nejideálnější dráhu vést. „Hlavně přes sjezdovku jsme chtěli, aby byly nějaké lehčí pasáže, aby lidé viděli, kam se od startu odjíždí,“ vysvětluje jednatel natel Sport areálu Klíny Tomáš Holub, jak celá bobová dráha postupně

vznikala.

Těžší pasáže chtěli mít provozovatelé v lesním terénu, takže jej celý prošli, aby našli ideální stopu. Po vytipování trasy geodeti budoucí trasu zaměřili a rozkreslila se. „Poslední slovo však měli zástupci firmy Brandauer, protože oni museli vypočítat přesně kudy bobovka povede, podle toho jaké díly na ni bude potřeba v určitých pasážích použít,“ doplňuje Holub s tím, že se vyrábějí zatáčky se standardním rádiusem a ty bylo

třeba do projektu zapracovat.

Nutné úpravy

Záměr je záměr a skutečnost někdy bývá jiná. O tom se všichni při samotné stavbě nejmodernější bobové dráhy přesvědčili na vlastní kůži. Oproti původnímu záměru se musely některé pasáže změnit, například pro to, že se v jedné z částí narazilo na skálu. Pak si zase k jedné z částí, kde měl být takzvaný jump, řekli své místní chalupáři, kterým se zrovna nelíbilo, že právě tudy má dráha vést a tento prvek tam být. Tak došlo i k dalším úpravám.

Příprava pro uchycení konstrukce dráhy si vyžádala vykopání díry na patku uchycení. Při tom si všichni pěkně mákli. „Jedná se odhadem o jámu velikosti metr krát čtyřicet centimetrů, do hloubky dvaceti centimetrů,“ přibližuje Holub, co se kopalo. Ty se vysypaly štěrkem a na to se potom staví patky uchycení. Jam se muselo vykopat přes tři sta. Dráha se podle odhadů naplno určitě rozjede o prázdninách, kdy startuje hlavní letní období. Možná by se mnoho i dříve, třeba i v polovině června, ale bude záležet na tom, kdy Drážní úřad zareaguje na žádost a vydá povolení na přepravu bobů lanovkou z cíle zase zpátky na start. Na lanovce se totiž může přepravovat jen to, na co vydá Drážní úřad povolení. Už to nebude dlouho trvat a letní návštěvníci si užijí novou moderní atrakci.