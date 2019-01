Částečné rušení poplatků ve zdravotnictví je jen plnění volebního slibu ČSSD. Strana dobře ví, že právě „politika slibů“ jí volby – a tedy hejtmanská křesla v ČR – vyhrála.

Jak jsem byl v rozpacích a cítil to jako asociální, když byly poplatky zavedeny, nyní jsem v rozpacích opět. Ale jedno vím jistě. Proto, že bude u doktorů v Masarykově nemocnici tax free, určitě nezanevřu na své oblíbené specialisty, kteří mají jen smůlu, že pracují jinde. Tak nějak jsem si zvykl.

Chápu lidi, kteří se rozčilují, že si platili celý život pojištění a teď musí u lékařů zase „solit“. Jen se zeptejte seniorky, na jak dlouho má 1,5 bochníku chleba či 3 kartónové krabice mléka. Tedy to, co lze – při troše štěstí v supermarketech – pořídit za 30 Kč neboli poplatek za vizitu u „nenemocničního“ doktora. Nelíbí se mi ale rozhodnutí neplatit za denní pobyt v nemocnicích Krajské zdravotní, a v městských ano. Špitál není vyvařovna.

Při hlasování o osudu poplatků mě včera překvapil starosta Telnice a exsenátor Jaroslav Doubrava: hlasoval proti! On, muž s tak silným sociálním cítěním! Ale ono je to logické. Vždyť loni přestoupil od komunistů k Severočechům.cz a nyní tedy musí „držet basu“ se stranickými kolegy.

Jediné, co mě na zrušení poplatků pobavilo, byl návrh krajského radního Petra Bendy, že budou lékárny pacientům rozdíly mezi 30 korunami a nižšími doplatky na léky „vyplácet“ v cukrovinkách. Skoro jako by to vymyslel šéf zubařů a ne předseda představenstva Krajské zdravotní. Ale kdybych tak náhodou někdy k pár bonbónům přišel, rád mu je věnuji. Jistě se mu časem u krajského zdravotního vesla budou hodit na nervy.

Zmínil–li jsem ale v úvodu sociálně demokratické sliby splněné, nesmím opomenout ani ty občansko demokratické nesplněné. To bylo po volbách řečí, při rozdělování krajských korýtek, jak vlastně ODS ani poplatky nepotřebuje. A že nemá problém s tím je zrušit. A ejhle – světe zboř se – najednou je vše jinak. V hlasování byli lidé ODS buď proti, nebo se hlasování zdrželi. Dost rychle odvál severní vítr povolební sliby.