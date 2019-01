Ústí nad Labem - V prosinci před Vánocemi jsem se bohužel dozvěděl, že mám rakovinu prostaty. Byla to pro mne i celou naši rodinu hrozná a zdrcující zpráva, jsem z generace, u které zjištěná rakovina se rovnala brzké smrti.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP

Nechci se rouhat, ani nic zakřiknout a proto i poděkování píši až po třech měsících od operace, i když jsem si vědom, že zdaleka nemusím mít vyhráno.



Co jsem prožíval, těžko pochopí ten, kdo to nezažil. Bezesné noci, nervy nadranc, hrůzné představy. Na můj již tak špatný nervový stav nepůsobilo pouze vědomí, že mám rakovinu, ale i vnější vlivy.



Tisk nejraději píše jen hrůzostrašné příběhy o našem zdravotnictví, sám jsem je bohužel v mé nejhorší době četl: při operaci prostaty přišel o nohu, ochrnul, doživotně chodí s vývodem, musel prodělat operaci pánve a jiné.



Pochvalné a dobré věci se o zdravotnictví píší minimálně. Samozřejmě se našla i spousta v uvozovkách znalců a rádců, kteří mě odrazovali od operace v ústecké nemocnici, která se dělá novou metodou – robotem. Hlavní důvod mého psaní je poděkování panu primáři MUDr. Janu Schramlovi i celému urologickému oddělení, ale zároveň si přeji, aby to bylo povzbuzení i pro budoucí pacienty s touto diagnózou. Lidé by se měli dozvědět i to dobré o našem zdravotnictví.



Proto se chci obrátit i na tisk. Už mé prvé setkání s primářem Schramlem mi dodalo jeho profesionálním a zároveň i lidským vystupováním a jednáním naději, zrovna tak jako chování a vystupování sestry Růžičkové v jeho ambulanci, která mi pomohla dostat se z toho prvého hrozného šoku.



V pondělí 22. 2. t. r. mě pan primář Schraml operoval a v pátek jsem byl již propuštěn domů. Je vidět, že to není jen výborný lékař a odborník, ale i dobrý manažer. Celé urologické oddělení je čisté a veškerý zdravotnický personál má odbornou i lidskou kvalitu.



Bohužel neznám jménem všechny lékaře a sestry, kteří se o mne starali, ale mé poděkování patří všem bez výjimky. Ze sester si pamatuji jen vrchní sestru Novákovou, která mi také dokázala poradit, vše vysvětlit i dodat odvahu.



Je pravda, že mám ještě určité menší potíže, ale věřím, že odpovídají náročné operaci, kterou jsem prodělal, a věřím, že je pan primář Schraml časem doléčí. Znova opakuji, jsem jako většina lidí pověrčivý a proto nechci nic zakřiknout. Jsem si vědom, že nemám zdaleka vyhráno (rakovina), ale v současné době, když mne někdo potká, tak nevěří, jak těžkou operaci jsem prodělal.



Nejde jen o poděkování , ale lidé by měli vědět, že naše nemocnice a lidé, kteří v ní pracují, mají odbornou i lidskou úroveň a tím mají i budoucí pacienti větší naději na uzdravení.

Josef Lev