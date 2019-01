Chlumec - K volebnímu soupeření patří mezi jiným novinové články typu, jaký byl uveden příspěvek v Ústeckém deníku ze dne 23.9.2010 s provokativním titulkem „V Chlumci zahlazují stopy“. Škoda jen, že v Chlumci to nejsou tajemné stopy, ale dluhy. A jaké!

A dluhy prostě nezahladíte a Chlumečtí je budou muset tvrdě zaplatit.



Zvláště čtenářům, kteří si původní článek přečetli, doplňme celou mozaiku reakcí na vyjádření aktérů o další fakta. Celý obrázek může pak být překvapivě úplně jiný a hlavně objektivnější.



Panem Ing.Vodňanským byla skutečně sestavována původní kandidátka TOP 09 a on byl z jejího čela vyškrtnut. Pokud si TOP 09 vyhradila, že se na její kandidátce pro Chlumec na prvních pěti místech neocitne nikdo z lidí, jež se přímo či nepřímo podíleli na řízení obce v předcházejícím období, tak jen uplatnila své nezpochybnitelné interní právo, koho a kde na své kandidátce chce mít. Proto na volitelných místech její kandidátky v Chlumci jsou noví lidé, kteří nemají s předcházejícím zastupitelstvem nijakou spojitost.



Přes vyškrtnutí Ing.Vodňanského v podstatě téměř každý z původní kandidátky TOP 09 měl možnost dále kandidovat, pokud nespojoval svoji původní účast spíše s jeho osobou než s TOP 09, přijal změnu sestavování pořadí na kandidátce v Chlumci a akceptoval zásadu, že v této chvíli nám jde „o Chlumec a ne o moc!“ Při výši dluhů obce si nově zvolení zastupitelé a starosta ostatně té „moci“ ani příliš neužijí. Podepsání nových souhlasů s kandidaturou před termínem zaregistrování včetně nutného doplnění kandidátky za ty, kteří si to rozmysleli, nebylo žádným „zametáním“, jak se asi v nadsázce objevilo v článku.



Nemělo smysl oslovovat z původní kandidátky pana Relliga, neboť nám ze dne na den, jak se v Chlumci ví, překvapivě „zezelenal“ a vede do voleb „Stranu zelených“. Z původních kandidátů je škoda více těch, kteří by svojí osobností a zásadovostí byli přínosem pro zastupitelstvo, ale prostě odmítli kandidovat a už ani nepřebíhali z kandidátky na kandidátku.



Jestli Ing.P.Boháč rozhodl opustit kandidátku TOP 09 dodatečně, přestože se o kandidaturu sám z původních kandidátů přihlásil, je nutné to přijmout. Oznámit svou abdikaci rovnou, abychom se vše nedočetli až z novin. Zda jeho osobní důvody k odchodu, nebylo možné překonat společnou motivací pomoci Chlumci, pochopit nemusíme. Jaké byly skutečné motivy k odstoupení dalších třech kandidátů, těžko odhadnout. Z dostupných informací bylo vyjádření osobně doručeno na obecní úřad panem Relligem z kandidátky „Zelených“.



V článku bylo naznačováno vysvětlení, že „lidé nechtějí být na kandidátce s lidmi, kteří dostali obec do dluhů“ dávané nezakrytě Ing.Vodňanským do souvislost s osobou RNDr.Krále, neboť se údajně „Hanusch rozjel také díky Dr.Královi.“



Pokud je to pravda, tak bude mít Ústecký deník velmi brzo o čem psát, protože v našem Chlumci nastane hromadný útěk asi ze všech kandidátek. Pan R. Hanusch přece nevyloupil obecní pokladničku. Skutečná příčina dluhů byla nastartována rozsáhlou výstavbou a přípravou nových bytů na sídlišti i v rodinných domech, domu s pečovatelskou službou, které svými hlasy podporovalo celé zastupitelstvo. A nikdo se neptal, odkud se na to najdou finanční zdroje.



A ani u ročních rozpočtů se nikdo ze zastupitelů v minulosti nezamýšlel, když hlasovali pro miliony korun ročně na podporu kulturních, společenských a sportovní organizace včetně TJ Chlumec atd. Starosta to přece vždy zařídil. Hodit dnes veškerou vinu jen na bývalého starostu je trochu laciné. Dnes nekandiduje, takže pro Ing.Vodňanského a možná i další se jako vhodný cíl nabízí Dr.V.Král, zvláště pokud si tak vykompenzují osobní problémy a současně poškodí konkurenční stranu TOP 09. Pokud se pan Ing.Vodňanský v článku diví, že se Dr.Král „žene zase do politiky“, tak se divme s ním.



Dr.Král neseděl sám ve finančního výboru, ale s dalšími zastupiteli, takže za vykonanou práci zde stejnou zodpovědnost jakou nesou ostatní. A jak nám v Chlumci fungoval kontrolní výbor zastupitelstva, který má právo kontroly finančního výboru? Zde rozhodující zastoupení měla Chlumecká alternativa s opozicí? A teď se divme ještě více.



Nebyl náhodou sám Ing.Vodňanský nejen zastupitelem, ale i dlouholetým členem rady obce, jako nejvyššího orgánu obce? Proč by měl vědět o dluzích a pozadí jejich vzniku a chybách starosty tehdejší radní Dr.Král více než tehdejší radní Ing.Vodňanský? A nemají se potom občané Chlumce také divit, že se pan Ing.Vodňanský dnes „žene zase do politiky“ na čtvrtém místě kandidátky Chlumecké alternativy? A co jiné strany, jež zde účinkovaly v zastupitelstvu?



Pro biblický výrok „Kdo z nás je bez viny ať hodí kamenem“není lepšího přirovnání než pro situaci v Chlumci. Proto v programu TOP 09 byl vytyčen cíl objasnit úplně a objektivně příčiny krize v hospodaření obce v minulém volebním období ve spolupráci se všemi nově zvolenými zastupiteli. Možná, že největší chyby jsou dány právě selháním kontrolních mechanismů v obci ze strany minulých zastupitelů. Takže pro „zahlazovače stop“, kteří rozdělují občany, své obci neprospějete a u nás podporu nečekejte!



Petr Jirásek, kandidát TOP 09 Chlumec