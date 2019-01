Ústí nad Labem - V sobotu 13. února jsem se šel projít do Městského sadu. Vím, že kolem něho je plno diskuzí a úvah co by, kdyby. Jsem ústecký patriot a se zalíbení koukám na opravené fasády a vše, co slouží lidem a je hezké. Dívám se na sady jako uživatel.

Vím, že někteří lidé hodnotí věci podle ceny, nechci být mezi ně zařazen.



Při procházce sady chci mít hezký pocit. To je totiž důvod, proč tam jdu. A právě zde vidím problém. Dnes je modní vše monitorovat a nic nedělat.



Budeme řešit. Připomíná mi to známé „V brzku budeme mít všeho dost.“ (Nikdo nevěděl, kde se Brzko nachází.) V zimě jsem se klouzal na schodech ze Šaldovy ulice.



Dnes jsem se neklouzal, ale objevil několik schodů s prasklinami. V okolí chodníků je plno odpadků. Koše na odpadky jsou plné a nevyvezené, okolo koše na psí výkaly je nastláno.



Neodvezené listí je na hromadách. Vím, že odvoz z trávníků by způsobil větší škodu než užitek, ale při chodnících by to odvézt šlo. Dvě lavičky jsou zlikvidovány. Vypočítávám fakta. Řešení je v pravomoci těch, kteří jsou za to placeni.



Proč tato úvaha. Jsem členem zahrádkářské organizace a mám od města pronajatý pozemek. Platím za něj a každý rok je mi zvýšen nájem o inflaci. Pozemek je ve svahu, který ujíždí. ČTĚTE TAKÉ: Nové Městské sady jsou nejen drahé, ale i nákladné!



Na jaře, když se konečně na pozemek dostanu, musím zlikvidovat škody po činnosti divočáků, opravit plot.



To vše na vlastní náklady. Pak teprve mohu začít zvelebovat. Sekání trávy, kompostování, ochrana proti škůdcům, to vše mám od úřadu ve smlouvě. Při nesplnění smluvních podmínek budu mít přesně specifikované problémy s pronajímatelem-ÚMO.



Proč není takto postupováno proti tomu, kdo zodpovídá za sady? Domníváte se, že je správné, aby zahrádkář za zvelebování, údržbu a ostatní platil, a majitel sadu ho nechal bezostyšně chátrat?



Patřím do jiné generace. Již několik let přežívám průměrný věk v tomto kraji, a tak se domnívám, že mám právo se zeptat, kdy konečně budou vedeni k zodpovědnosti „odpovědní pracovníci“.



Zdeněk Veith



