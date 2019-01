Ústí nad Labem - Bodejť by ne. Máme tam svý lidi! Dokonce i bývalého prímatvora.

Jaroslav Achab Haidler | Foto: Radek Fetters

A proto je nanejvýš spravedlivé, že když my jim tam dodáváme to nejlepší z nás (a nejen my, ale i Slezsko, jižní Morava, Tachovsko a Pošumaví), že naopak vnitrozemí převezme v rámci solidarity hlavní břímě chystané důchodové daně převlečené do kabátku reformy.

Navíc dojde i k naplnění snů všech příznivců evropské integrace.

Protože jakmile se DPH zvýší na oněch slibovaných 17,5%, začnou všechny vyjmenované regiony jezdit pro máslo, vejce, chleba a benzin do zahraničí.

Stačí vzít do ruky kalkulačku a do auta anebo mikrobusu souseda. Mrazák máme všichni, mouka se nekazí a makro-nákup jednou týdně v Bad-Schandau nám ještě ušetří čas, abychom mohli sledovat dění ve sněmovně. Jak jim to s tou reformou nevychází!

(Sledovat jednání ústeckého zastupitelstva se nám totiž zjevně ještě dlouho nepodaří – kamery ze zasedačky jsou stále a spolehlivě intranetově slepé! Ale tam se beztak nikdy neřeší nic, co by „směl“ Ústečák vědět, takže žádná škoda. Ostatně, lavička stojí neuvěřitelných x-tisíc jenom proto, že bylo deštivé léto – vypustí nakonec do médií naše tisková mluvčí, a všichni jsou spokojeni.)

Ze všech nejvíc bude asi bita Vysočina, protože jedině tento region to má spolu s Prahou na nákup za hranicemi poněkud z ruky. Ale tam mohou vozit potravinovou pomoc Člověk v tísni a Adra.

Takže přátelé, jezděte pro jistotu už dnes, než je kvůli reformě všechny zavřou. (Nemyslím reformátory, ale hranice :o)

Poznámka redakce: Tento příspěvek vznikl před vládní dohodou, kdy se hovořilo o zvýšení DPH na 20 procent. V textu jsme původní údaj opravili na nově domluvených 17,5 procenta, v audiu je ponecháno původních 20%. Děkujeme za pochopení.