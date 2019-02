Ústí nad Labem - Řeřichův klan (protože tohle přeci nemůže být ODS, která má v názvu cosi o demokracii!!) zase vytáhl drápky. A to už je vážně o strach.

Jaroslav Achab Haidler | Foto: Radek Fetters

Protože tady končí nejen naprosté základy slušnosti, ale i veškerá demokracie. Báťuška Stalin by byl na strejdu Palačinku určitě pyšný. (Jde jen o to, kdo koho by dal popravit dřív.)

Zase se ukázalo, co to na Ústecku znamená výběrové řízení. Že je to jen hra pro naivní hlupáčky, zatímco kmotříčkové konšelové si vesele orají, s kým chtějí a jak chtějí. Tentokrát se nevybírala zakázka na Eurobeton, ale jen obyčejný ředitel operního domu v Ústí. Do užšího kola se probojovali uchazeči čtyři.

Žádný z nich ale nerad palačinky, a proto v Radě zazněl verdikt, kterému se usměje každé dítě: „Ústí nemá žádný vážnější problém než to, kdo bude řídit (anebo pomaličku likvidovat) ten nákladný oříšek, který jsme se ještě tuhle nedávno pokoušeli hodit s obrovskou ostudou na Kraj!

Z toho důvodu dneska nevybereme nikoho, a zkusíme to po víkendu. Vždyť tuhle záležitost řešíme už od ledna – tedy víc jak půl roku. Pár dní už nás nezabije…“ Co už opisovač cizích prací nedodal, je skutečnost, že se po víkendu (možná opět neúspěšně) pokusí prosadit toho dávno a bez výběrka vybraného koně!“

Výběrko se (jako správná nádivka do nemastných palačinek) peče už celých sedm měsíců. Tedy dávno předtím, než byli „podle zákona“ potenciální uchazeči vůbec vyzváni, aby se o místo ucházeli.

No jestli se takhle řeší i všechna další výběrka, tak potěš Příroda. Kdo sedí v „kulturáku“, kdo vyhrává zakázky, co ředitelé dalších organizací? Proč vůbec městské organizace své ředitele mají, když je pod lavicí a za zády voličů potají řídí Zloděj myšlenek? Nejsou to pak zbytečně vyhozené prachy?

O osudu divadla je patrně rozhodnuto. Nejspíš skončí na nějaké parádně vypečené pánvi, ale má to taky dvě pozitiva. Ne všichni radní patří „do klanu“ a někteří z nich pořád ještě mají přehled o tom, že co je moc, to už je příliš.

A hlavně, asi se nečekaně zbavíme i pana Řeřichy, jeho klanu a jejich vynálezů!! Protože, jestli se podaří tuhle kauzičku dotáhnout až do konce, mohlo by Ústavní soud napadnout, jestli ta ústecká demokracie není náhodou totalita nejhrubšího zrna. A pak…

Jaroslav Achab Haidler