Plochy kolem zanedbaného sídliště v ústecké Masarykově ulici by se mohly dočkat přestavby. Jestli bude výsledek dobrý, nebo ne, nemá vedení města jak poznat, když odpískalo plán na vznik architektonické kanceláře. Prý by to bylo drahé. Teď se tím ani netrápí. Projekt a studii totiž nedostane dřív, jak za rok.

Výsledek bude pohříchu nejistý, jelikož do výběrka se přihlásil jen jeden ateliér. Jeho reference, uvedené na webu, alespoň pro některé Ústečany příliš důvěry nebudí, prý vzhledem k jejich údajné tuctovosti.

Ostuda Ústí? Vzniká studie a projekt úprav ploch kolem Masarykovy ulice

Dá se to ovšem vidět i z druhé strany. Město Ústí má rok čas na to, aby zavedlo nějaký ten útvar hlavního architekta, který bude dostatečně fundovaný. Minimálně na to, aby případný zmetek omlátil jeho tvůrci o hlavu dřív, než kvůli němu budou na magistrátě zase nějaké mrzutosti.

Nebylo by to ostatně poprvé, kdy si ouřadové a erární šiml právě kvůli takové neodbornosti uštrikovali z ostudy pořádný šaškovský hacafrak. Vedení města by radši mělo šetřit na správném místě, aby se zase lidi „čtvrtníčkovsky“ neptali, co to tam sedí „za klauni“.