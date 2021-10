Když udělám chybu, měl bych ji umět přiznat a omluvit se. To se nestalo, když úředníci prohlásili za mrtvou vdovu Alenku Píšovou. Trvalo dva měsíce, než úřední šiml zařehtal a konečně vrátil nešťastné vdově status osoby živé. Za ten čas ovšem mohla seniorka úřednímu prohlášení za mrtvého klidně i vyhovět, ač proti své vůli.

Být mrtvý totiž znamená, že nemáte nárok na pobírání důchodu, ani na platný občanský průkaz. Jak to vypadá v praxi, si jistě dovedete představit. Nedostanete se ani ke své poště, natožpak na svůj bankovní účet. No a jak se říká, bez peněz do hospody nelez. Nenalejou vám a neuvaří ani vajíčko natvrdo.

Co je mnohem ostudnější, osoba, která byla za trable vdovy Píšové odpovědná, se dodnes za své chyby neomluvila a dělá mrtvého brouka. Měla by se stydět, jistě si řeknete. Ale to si řeknete vy, normální lidé. Ne tak úřední šiml, jelikož ten chyby nedělá. Řehtá totiž výhradně podle brožury, či prováděcí vyhlášky, kteréžto jsou dokonalé a prostor k chybám nedávají.

Tak na co omluva, že ano.