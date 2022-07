Člověk by nečekal, že se bude muset vyhýbat ostnatému drátu zrovna na výstavě. Přesně to ale platí o té aktuální v galerii Emila Filly s názvem Nejasná realita. Umělec Pavel Kopřiva přichystal víc věcí, které překvapí. Jako například pračka rozmašírovaná pásy tanku. Nová ústecká výstava by vám neměla utéct nejen pro tuto originalitu, ale i proto, že výtvarníkova díla hovoří o válce a krizi mezinárodního uspořádání v hlubším kontextu, než jako o nejpalčivějším současném problému Západu referuje každodenní zpravodajství. A do třetice by vám výstava neměla uniknout kvůli tomu, že ji najdete „pod vanou“. Tedy v původním prostoru „Fillovky“. Ta tak po 20 letech ukončila odyseu po různých provizoriích v Ústí.