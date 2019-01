V reportáži z velkého 4. plesu severočeských patriotů jsem si v pondělním Deníku neodpustil poznámku ve smyslu, že song Petra Kotvalda „Mumuland" je příšerný. Zapamatovatelná kolovrátková melodie že z něj sice dělá hit, ale jeho text je děs a běs; v podstatě píseň zabíjí.

Petr Kotvald | Foto: Archiv Petra Kotvalda

Když na to přišla řeč v pondělí v redakci, kolega Petr Sochůrek si vzpomněl na svůj zážitek s „Mumulandem".

„Bylo to ještě v čase, kdy se supermarket u nás jmenoval Hypernova. Tehdy tam měli stojany na poslech muziky a jednou jsme u něj nevěřili vlastním očím i uším. Stála tam malá cikánka, na uších sluchátka a v nich Mumuland. Zpívala si ho na celý krám, rozhazovala rukama, to byl tedy zážitek," předvedl Petr tanec snědé slečny. I v jeho podání to byla show, pro představu ideální.

Ale zpět k plesu. Rád zde slíbím: „Už se nebudu Mumulandu smát, ani o něm jinak ošklivě psát!"

Ten song se mi totiž za můj názor pomstil „nejlépe, jak uměl". Duní mi hlavou dodnes. Pomóóóc!