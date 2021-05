Byl, je a bude to věčný konflikt. Tedy mezi obyvateli domů a hospod v sousedství. Na jednu stranu se lidi chtějí bavit, na druhou vyspat a mít v noci klid. Kolikrát ovšem podnik může být i mimo bytové domy, třeba v atriu ústeckého magistrátu a přesto přitahovat nežádoucí pozornost. Jako Rock Café.

Hosté, ale nejen oni, ti spíš byli menšinou, také výrostci v partičkách ničili lavičky, rozbíjeli lahve a půllitry, odhazovali PETky, káleli v podchodu, močili a zvraceli do záhonů a podobně. Žádný div, že byli úředníci naštvaní. Ovšem, paušálně to svádět na restauraci není fér, jelikož to, že tu dovádí výrostci, je věc obecně známá. Nejen tam, i pod „Vanou“ u „Štyřech č****ů“, jak lid dělný v řeči obecné nazval čtyři ventilátorové trubky u krajského úřadu.

Koneckonců, uvědomuje si to i bývalá primátorka Věra Nechybová a správně upozornila, že v atriu magistrátu je kamera, ve vchodu do budovy hlídá strážník a město by tedy mělo umět atrium ohlídat.

Nelze, než souhlasit. Nejen to. Určitě by díky kameře neměl být problém zjistit pravdu, tedy kdo dělá nepořádek a dotyčným to pořádně u přestupkové komise „osladit“.