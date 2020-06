/GLOSA/ Dlouho jsem přemýšlel nad nějakým úderným titulkem, nakonec si ale myslím, že právě zde platí, že v jednoduchosti je krása. „Houši, díky“ vyjadřuje názor asi všech, kteří mají s basketbalem nějakou spojitost.

Ústecký lídr Pavel Houška (ve žlutém). | Foto: Deník/Karel Pech

Fanouškům v Ústí připravil dvě sezóny, kdy mnohdy jen zírali, co se dá v jeho věku ještě zvládat. Trenérovi poskytl jistotu, že když půjde do tuhého, může na hřiště poslat oporu, která nezklame. A v neposlední řadě za ty dva roky jistě pomohl celému týmu Slunety. Starší okoukali, jak se má chovat opravdový lídr, kapitán. Ať už ho v této funkci nahradí Pecka, Šotnar, nebo někdo jiný, z Houšky sálala profesionalita každým coulem. Převzít po něm toto žezlo, zvlášť když Houšmen nějaký zápas áčka určitě navštíví, je velká zodpovědnost, proto si jsem jistý, že i po jeho odchodu bude kabina Slunety v dobrých rukou. A ti mladší? Učit se dva roky na dvou trénincích denně od mistra? To snad nepotřebuje komentář. Jistě, možná mohl ještě rok přidat, dotáhnout Ústí do vytouženého semifinále… Uvolnil však místo nastupující generaci. A kdo tvrdí, že nebude dobrá? Pochopitelně, tak famózní hráč, jako Pavel Houška, tu možná dlouho nebude, ale právě proto, že končí na vrcholu, budou na skvělý závěr jeho kariéry všichni ještě dlouho vzpomínat. Takže Houši, díky!