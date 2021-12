Hrůza, zdražujete, daly by se zkrátit a sesumírovat příspěvky na sociálních sítích, které se týkají oznámení ústecké zoologické zahrady o zdražení vstupného. Příspěvky kritizují úroveň zoo, tvrdí, že vstupné je už tak vysoké, prostě zdražování se moc nelíbí, řada lidí se vyjadřuje nevybíravým způsobem.

Jenže… Je zdražení a zdražení. V Ústí cena poroste o dvacku, respektive desetikačku. Tedy minimálně… Vstupenka pro dospělého v hlavní sezoně dosud vyšla na 120 korun, nově má přijít na 140 Kč. V zimní části sezony pak má zdražit dospělá vstupenka ze 100 na 120 korun. Dětský vstup má být dražší o 10 korun, místo 60 bude 70 a v zimě místo 50 zaplatí 60 korun. No posuďte sami, to není za celodenní zážitek vůbec hodně. Nemyslíte? Zkuste to schválně porovnat s nějakou jinou atrakcí, rozhodně zaplatíte za celý den více.

Ústecká zoo zdraží vstupné. Rostou ceny energií i další náklady

Kritici říkají, že zahrada má ne úplně špičkovou úroveň. Pravda je, že i evropská asociace zoo má výhrady. Ale aby se zoo mohla dál rozvíjet, potřebuje co? Právě peníze. A ty mimo jiné získá zoo ze vstupného.

Další kritizují, že se cena zvyšuje v těžkém období, kdy se vše zdražuje. Ano, právě proto jdou ceny nahoru také v zoo. Ceny tam nerostly od roku 2013. „Energie, cena krmení a další náklady jdou hodně nahoru, vše se zdražuje. Museli jsme proto také přikročit k navýšení vstupného,“ zdůvodnil krok mluvčí ústecké zoo Matěj Kynšt.

I po zdražení jsou ceny v ústecké zoo za celodenní zážitek stále velmi přátelské. Takže žádná hrůza, ale drobné navýšení. Cena je pořád přátelská.