Pozdvižení vyvolala na Ústecku zpráva, že letos to bude na Miladě bez stánkařů. Hygiena jim prostě neudělila výjimku na chybějící připojení k tekoucí vodě. PKÚ, dnes Diamo, které má zatopený lom k dispozici, to vyřešilo s tím, že přípojky si mohou stánkaři vykopat sami. Přitom poukazovalo, že nájemci o tomto stavu věděli.

Přípojky prý státní podnik vykope po sezóně, aby nerušili návštěvníky. Nakonec to po složitých vyjednáváních města, které se do toho vložilo, dopadlo dobře. Stánkaři budou.

Srovnáme-li Miladu s mosteckým jezerem, je to nebe a dudy. Dokonale vybudovaná infrastruktura kontrastuje s mobilními záchody, kapacitní parkoviště a chodníky s makadamem u jezera chabařovického. Přitom v Mostě skončilo napouštění těžební jámy později, než v Ústí, kde ani dvanáct let po napuštění není jasné, jak ta rekreační oblast bude vypadat a co kolem ní bude stát. Nemluvě o inženýrských sítích a další rekreantské infrastruktuře.

Zvrat! Stánky s občerstvením u jezera Milada budou. Ještě jsou volná dvě místa

Vymlouvat se přitom na neodepsané zásoby uhlí neobstojí. Plány mohly být hotové dávno, než by to vláda vyřešila. PKÚ, dnes Diamo, jako správce dobře věděl, jak tato záležitost postupuje. Kdo jiný by to také měl vědět líp, než tento státní podnik.