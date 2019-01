Když pan premiér prohlásil v televizi, že současná krize je krizí sociálního státu. Žasl jsem nad takovou neschopností zobecnit jevy jako násilí, krádeže všeho druhu včetně okrádání občana institucemi, loupeže a vraždy nikoli jako vedlejší jevy demokracie, ale jako příznačný jev naší formy kapitalismu.

Současná vláda jej sice nenastolila, ale pokračuje v něm, respektive nechá jej běžet, protože větší vliv na něj má finanční kamarila za ní.

Původce všeobecného rozkladu je možno hledat už v nekvalifikovaně provedené a doopravdy divoké privatizaci. Poohlédněte se po Ústecku, co tu stojí prázdných fabrik, které při dobrém vedení mohly vyrábět, vyvážet a zaměstnávat lidi. Kolik z nich asi bylo zlikvidováno záměrně, aby nekonkurovaly zahraničním firmám?

A kolik z nich je v majetku českých výrobců? Jsme detašovanou montážní dílnou zahraničních monopolů, které si dělají, co chtějí. A my žereme zahraniční odpadky a oblékáme póvl. Prezident Havel kdysi vyjádřil obavu, abychom nepadli do mafiánského kapitalismu jsme v něm až po uši, mafie působí i na nejvyšším státním zastupitelství. Jaká že je to krize a čeho? Tato společnost je nemocná, je nemocný celý systém, tato vláda jej nevyléčí, ani nemá snahu. Ale kdo bude ten zázračný lékař? A může být hůř. Na koho pak svést ne už krizi, ale kolaps, na občana, že chtěl žít v sociálním státě?

Ladislav Muška, spisovatel