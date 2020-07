V politice, stejně jako na vojně, se situace mění každým okamžikem. Tak před pár dny změnila strany původně koaliční zastupitelka Ivana Kurljuková.

Janni Vorlíček | Foto: Deník

Všem kolegům rozeslala e-mail, kde to zdůvodnila dlouhodobými rozpory. Zároveň požádala o přijetí do klubu hnutí Vaše Ústí, které rázem získalo čtyři hlasy. Další přeběhlík, řekl by si leckdo. Asi by to tak i mohlo být, kdyby se najednou neobjevil jistý vzorec.