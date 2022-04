Když má někdo hodně práce, nebo starosti s dětmi, případně se roznemůže, dá se to pochopit. Každý chvilku tahá pilku, že jo. Co se ale pochopit nedá, je ignorování povinností, případně elementární slušnosti v případě, když u toho vykonávám nějakou, třebas veřejnou funkci.

Například usedám v kontrolním výboru. Ten ústecký se už zhruba rok kontrolám a ani schůzování nevěnuje. Není usnášeníschopný, jelikož jeho členové nechodí na schůze. Prý toho měli a mají "moc".

Zabývá se tak akorát čekáním na ty své členy, kteří nechodí. Někdy čekání, krom vzájemné politické nevraživosti (usedají zde političtí oponenti, kteří si leckdy navzájem nemohou přijít na jméno), dokonce bývá jedinou náplní schůzí tohoto výboru.

Ústecký kontrolní výbor nepracuje kvůli absencím. Peníze ale jeho členové berou

To už tak bývá, když marodi ve výboru, navzdory tomu, že jsou slušně honorovaní, nezvednou mobil a neomluví se. Případně nedají svou funkci k dispozici, když to prostě nestíhají. Proč? Těžko říct, oni na tuhle otázku příliš odpovídat nechtějí. No, snad to nebude kvůli těm penězům.