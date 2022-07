Občas zůstává rozum stát. Třeba nad tím, co učiní lidi populárními, slavnými, hodnými následování. Před několika lety začala hvězdná kariéra Jirky Mádla a Vojty Kotka. Ne snad, že by ti dva byli zcela bez talentu a Snowboarďáci bez pubertálního humoru.

Málokdo by ovšem věřil, že na zahájení hvězdné kariéry stačí jen dvě slova. Zdroj: DeníkŽádná škola, žádná dřina, jen prostě „Ty debile!“ stačilo na zástup neukojených pubertálních fanynek, pozvání do talk show Jiřího Krause, Padesátky, nebo obdobného pořadu páně Vítka Martince. Inu, někdo musel být první. Od té doby se ovšem leccos změnilo. Dneska to tak jednoduché aspiranti na filmovou suprstár nemají.

Jirka Mádl jim ovšem vyšlapal cestu. Jim a stejně slaboduchým filmovým počinům pro nedospělé výrostky jako je snímek Snowboarďáci. Zde se ovšem hlavní hrdina/ové musí mnohem víc snažit, vypouštět jednu vulgaritu za druhou a vůbec se chovat jako macho v krizi středního věku, aby zastřeli fakt, jak hodně špatné a primitivní v současnosti některé lidové podívané jsou.

Nu což, vox populi (hlas lidu/z papuli), vox dei (hlas páně/boží… To je latinsky.) Dneska prostě stačí pro pobavení davu primitivní hovadina. Pryč jsou časy studentských komedií Škola základ života a Cesta do hlubin študákovi duše, pryč je Kantor ideál! Diváku, zvykej si a mazej na Vyšehrad!