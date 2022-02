Letošní vysoká návštěvnost masopustu v Zubrnicích poukázala v plné míře na problém, se kterým místní bojují desítky let. Přetížení automobilovou dopravou. Přes týden to jsou kamiony, které si po úzké silnici zkracují cestu. Mnohdy se potkají s jiným náklaďákem a tak tak se vyhnou. Horší, když narazí na protijedoucí autobus. Otázka není, zda dojde ke střetu a tragédii, ale kdy se to stane. To se týká celé silnice od Úštěka až do Malého Března a dál.