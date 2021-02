Pád koalice v Ústí bylo možné odhadnout už v první polovině loňského roku. Signály tu byly: nesoulad ve vyjádřeních jejích politických činovníků, dokonce vzájemná kritika a s tím nezvyklé zklidnění opozice, která místo aby dělala obvyklý „randál“ sem a tam dokonce zvedla ruku pro koaliční nápady.

Foto: Deník

Každému to samozřejmě bylo jasné ve chvíli, kdy si městská rada nechala na konci loňského roku omezit pravomoci. V poklidu a bez velkých diskusí. Tehdy už se hrálo jen o to, kdo se udrží v sedle a jak bude vypadat nová městská vláda. Že v ní bude PRO! Ústí jako jediný možný kandidát na vytvoření většiny, to bylo jasné také. Kdo ale půjde z kola ven?