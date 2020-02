Vedení basketbalové Slunety Ústí nad Labem čeká důležité jednání. Přesvědčit jejich nejlepšího hráče, aby pokračoval ve své kariéře minimálně ještě další rok.

Pavlovi Houškovi bylo v lednu 36 let, přesto je v současnosti pátým nejužitečnějším hráčem celé nejvyšší basketbalové soutěže. Jenže v Ústí mu končí na konci sezony dvouletá smlouva a on uvažuje o konci kariéry. „Přijďte se někdy podívat, jak ráno vstávám z postele,“ opakuje poslední dva roky, co se vrátil do Ústí z Děčína. Tvrdí, že ráno vypadá jeho chůze na člověka, který má průkazku ZTP/P. Po ránu si nepřipadá jako vrcholový sportovec, ale jako invalida.