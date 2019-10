Stejně, jako tu bude obchodování s chudobou, ať už v té, či oné formě. Nevymizí dokud nevymizí třídní a sociální rozdíly, dokud nevymýtíme chudobu samotnou. Do té doby nám nezbývá, než hledat nejméně bolestné a nejúčinnější řešení. Represivní, které donutí příjemce dávek aktivně hledat zaměstnání a ty, kdo si na nich mastí kapsu, poctivější podnikání.

Represe sama o sobě ovšem nemůže být nikdy účinná, pokud ji nedoprovází prevence. Tedy soubor opatření, která pomohou tam, kde by represivní opatření mohla dopadnout na nevinné. Prásknutí bičem, doprovázené podanou rukou. Metoda cukru a biče, jak ostatně víme z dějepisu, se v minulosti vládnoucímu establishmentu vyplatila nastotisíckrát.

Ona diskutovaná vyhláška, která, jak říká opozice, dělá z Ústí a Trmic sociálně vyloučené dvojměstí, ghetto, je takové prásknutí bičem, za kterým ale nenásleduje natažená ruka s cukříčkem. Pro někoho navíc pohříchu velmi slabým. Na jedné straně jsou liberálové, kteří by ji nejraději zrušili a aplikovali jen na jednu ulici, či dům. Na druhé ti, kteří by škrtli dávky všechny, bez ohledu na následky.

To by prozatím nebylo nejrozumnější, jelikož by se tím otevřela cesta pro tu nejhorší sortu kšeftařů a provozovatelů ubytoven. Jednou ta doba určitě přijde. Teď bychom spíš potřebovali vymyslet, co by měl být ten cukr. Například vykupování problematických domů a jejich přestavby na něco rozumnějšího, nebo demolice spojené s investičními pobídkami pro poctivé podnikatele. Dotace pro ty, kdo mají zájem o rekvalifikaci. Chybí nám spousta řemeslníků: tesaři, zedníci, pokrývači, kuchaři a další profese.

Ruku v ruce s tím by měla města vyvíjet setrvalý tlak na vládu, aby změnila dávkový systém, dala městům víc pravomocí v sociální oblasti a vyhlásila nové dotační tituly právě na rekvalifikace dlouhodobě nezaměstnaných a na nákupy a likvidace poničených ubytoven.

V každém případě to bude lepší, než se hádat o cár potištěného papíru, nebo hrát mrtvého brouka a čekat, že to někdo vyřeší za nás, jako se to děje dnes.