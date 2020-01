Sotva někteří absolventi opustí hotelovou školu, rovnou by chtěli Michelinskou hvězdu, než aby pokorně sbírali potřebné zkušenosti. Chvástají se, že umí v pánvi během pár vteřin vykouzlit pikantní masové tajemství královny Judity, přičemž mluví o klasickém „kaťáku“. Ale dochutit dobře vývar nebo uvařit svíčkovou, aby to nebyl bešamel s knedlíkem, to jim nic neříká. Hlavně, aby měli na výplatní pásce nejméně 30 tisíc korun, jinak nevylezou z postele.

Jaké to je, když se to v kuchyni zadrhává, místo aby šlapala jako hodinkový strojek, se přesvědčila provozovatelka biorestaurace Zahrada v Teplicích. Nedostatek personálu ji ve finále donutil podnik, do kterého chodili lidé za zdravým stravováním, dokonce zavřít. „Už to nedávám. Chtěla jsem mít kvalitní restauraci, a ne rekvalifikační středisko, kde musím učit kuchaře umýt si ruce před vařením. Nechtěla jsem psychiatrickou léčebnu, kde se snažím udržet atmosféru mezi personálem, který hned od rána na vše jen nadává,“ říká zklamaná Lucie Beyerová.

Poté, co před časem měla tragickou nehodu hlavní kuchařka, musela provozovatelka do své Zahrady hledat nové posily do týmu. Marně řadu měsíců, přičemž adeptů se u ní přes inzerát vystřídalo hodně. „Na nezájem si stěžovat nemohu. Do kuchyně se mi ale hlásili alkoholici, drogově závislý a lidé s exekucemi, kteří chtěli dělat načerno za 30 tisíc. Někdy jsem měla pocit, že je to snad natáčení dalšího dílu skryté kamery, když mi lidé v kuchyni kradli věci pro své vedlejší aktivity,“ poukazuje na nedobrou situaci na trhu. A má pravdu. Podobné zkušenosti totiž mají i další majitelé teplických restaurací. Dobrý kuchař, který nebere své nové působiště pouze jako dočasnou přestupní stanici s příjmem peněz, než se uchytí třeba v Německu, se těžko hledá.

Když se k chybějícím kuchařům v Zahradě přidaly ještě problémy s některými servírkami, které nechodily do práce a raději byly doma na nemocenské, nátlak už podnikatelka nevydržela. Aby se zbytkem svého personálu, který už také nepřetržitými službami padal na kolena, nezkolabovala, podnik na konci roku musela zavřít. „Je mi to líto, ale dál už to nešlo. Musím si z toho všeho odpočinout,“ vzkázala.

Biorestaurace, která ve své slávě připravovala na 300 obědů denně, je v Teplicích škoda, což potvrzují diskuze na Facebooku. Lidé tam posílají vzkazy, aby Zahrada začala opět fungovat. Což vyčerpaná Lucie nevylučuje, ale už prý pod jiným „zahradníkem“, kterému je připravená svůj podnik předat.

Hrne se tedy nedostatkem dobrých kuchařů česká gastronomie do záhuby? Nemusí. Od pradávna totiž platí, že všechno se dá naučit, pokud člověk chce. Dokud ale bude převládat neochota udělat v kuchyni něco navíc než dělat robota bez srdce, touha naslouchat zkušenějším, dodržovat majitelem očekávanou spolehlivost a nepožadovat hned při nástupu za práci nehorázné peníze, které ani neodpovídají odvedené práci, tak bude kvalitních lidí s bílou čepicí i nadále jako šafránu.