Všem je totiž jasné, že naše město, zaneřáděné reklamním smogem na každém kroku, o vzhledu králíkáren, které vyrostly v centru Ústí jak houby po dešti, nemluvě, potřebuje někoho, kdo dá přesně tohle do pořádku. Oč se ovšem hádají jako malé děti, je forma, jakou by takový hlavní ústecký architekt měl mít a jak by vykonával svou práci.

Rozseknout to chtěli na posledním zasedání. Jenže se jim to nepodařilo, protože ten, koho tím pověřili, z pohledu koalice selhal. Měl nabídnout několik alternativ, jak by taková kancelář měla fungovat a podrobně rozepsat, kolik by celá ta legrace mohla stát. Opět ve dvou variantách – minimalistické a maximalistické. Prostě chtěli, aby jim tímto dokumentem architekt a příslušník opozičního hnutí PRO! Ústí Jan Hrouda podal všechny informace po lopatě.

On to vlastně svým způsobem udělal, ale dopustil se nepříjemné chyby. Vyslovil se pro jednu z možností a ty ostatní zůstaly tak trochu v jejím stínu. Ze zpracovaného textu vyplynulo, že nejlepší by bylo, kdyby Kancelář architektury města byla příspěvkovou organizací, místo pevnou součástí magistrátu a tedy úřadem.

Výhodou tohoto řešení by bylo, že by mohla pružně reagovat. Jinými slovy: ve chvíli, kdy zkostnatělý úřední šiml teprve zařehtá, bude už nezávislý městský architekt odklízet pomyslný „hnůj“, ale bez opratí jím požadovaným směrem nepohne.

Chyběly by mu totiž pravomoci, které úřad má. Což je naopak nevýhoda takového externího řešení a naopak výhoda toho, kdyby se kancelář stala samostatným odborem magistrátu. Úřad ale na druhou stranu zase trpí jistou zkostnatělostí a dlouho prý mu trvá, než se k něčemu rozhoupe, jelikož je svázaný právě magistrátní strukturou a zákonnými lhůtami.

Zkostnatělost je ovšem výmluva. Úřad může reagovat docela pružně, stačí jen chtít. Což se týká jak úředníků dole, tak těch v manažerské pozici. Kancelář, která bude tvořit koncepce do šuplíku, aniž by měla šanci je prosadit, by jen zbytečně vysávala peníze z městské kasy. Tady v Ústí by to nebylo poprvé.