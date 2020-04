Na jedné straně nejeden z Ústečanů nemá problém zvednout telefon a zavolat strážníky, když vidí svého souseda před domem bez roušky nasedat, či nakládat do auta. Na straně druhé pak vyrazí do lesa, auto nechá stát na lesní cestě, haleká tam na svou ženu i na potomky, tuhle rozkopne prašivku, tamhle zapálí ohýnek, aby si opekl buřt, nebo utrhne hrst petrklíčů a konvalinek domů do vázičky. To všechno v chráněné krajinné oblasti, nebo v národním parku. Starostové obcí v okolí Ústí nad Labem by o tom mohli vyprávět hodiny a hodiny. Třeba v Tisé už kvůli davům bezohledných „lufťáků“ museli dát na parkoviště značku se zákazem stání, povolat policii a vycvičit dobrovolné ochránce přírody s pravomocí sázet pokuty.

Jedno souvisí s druhým, a tak si člověk snadno vzpomene na doby zase ne tak moc minulé, kdy špiclování sousedů ruku v ruce kráčelo s udavačstvím a životním postojem: „Kdo nekrade, okrádá rodinu!“ a kdy mytí auta s odhazováním starých pneumatik na louce u lesa bylo poměrně častým jevem. Jistě, neustálé připomínání dob minulých může leckomu lézt na nervy, ale když si to nebudeme neustále připomínat, nakonec zůstaneme odsouzeni k věčnému opakování našich chyb.

Akorát to heslo o kradení se zmodernizuje. Například do dnes tak moderního a kapitalistického: „Všetci kradnú, iba ja čerpam!“ Především si ale začneme dělat stejné lumpárny, jako tehdy. Žalování na sousedy, že nenosí roušku před barákem, než nasednou do auta, není totiž nic jiného, než prachsprosté udavačství. Stačilo by souseda jen přátelsky upozornit z očí do očí. Nemluvě o bezohledných a nepromyšlených nájezdech do lesů, které sice není zakázané, ale nadělá obrovskou paseku.

Všechno je to v nás a na nás. Nedělejme druhým, co sami nemáme rádi a protože jedno souvisí s druhým, před cestou do lesů si zároveň uvědomme, že i za městem žijí lidé, kteří potřebují mít klid a kteří vládními nařízeními trpí úplně stejně, ne-li ještě hůře. My, ve městě si můžeme dojít na nákup i pár kroků pěšky. V Petrovicích funguje zásobování třikrát do týdne a cesta do supermarketu trvá zhruba půl hodiny autem. Prostě, zameťme si před vlastním prahem a teprve potom se rozhlížejme po okolí.