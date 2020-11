Mezi největší znečišťovatele patřily elektrárny, teplárny a takzvaná lokální topeniště. Republika se kvůli tomu vystavovalo žalobě evropské komise u mezinárodního soudu, podobně jako například Polsko. Prostě, snižovat koncentrace se nám nedařilo. Zjednodušeně řečeno, kvetl, a stále ještě kvete byznys s povolenkami na emise škodlivin, kterými si průmyslové podniky vykupují generální pardon na znečišťování životního prostředí. Vydává je stát, ale podniky je prodávají dle libosti. To a staré kotle, na jejichž výměnu lidé neměli peníze, bránily významnějšímu zlepšení.

Poslední dva roky je všechno jinak, letos dokonce mnohonásobně víc, než loni. Dýcháme čistý vzduch, v Ústí, stejně jako v Ostravě, především díky dlouhodobým změnám počasí a částečně i přijatým ekologickým opatřením. Ta by ovšem, bez skvělých rozptylových podmínek, sama o sobě nezabrala.

Otázka je, zda to vydrží a jak dlouho. Chtělo by to výrazně změnit podmínky vydávání emisních povolenek. Stát by z nich měl dotovat výměnu kotlů u normálních lidí a zároveň by měl zakázat jejich odprodávání podniky. Jinak budeme mít čistý vzduch jen tehdy, když emise vítr odvane k sousedům. Jako letos.