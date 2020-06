Dnes chce vedení město zadlužit zase. Opět miliardovým, tentokráte revolvingovým úvěrem. Bez úvěru nebude možné město rozvíjet. Důvod je tedy stejný, jako kdysi. Dlužno dodat, že radní, ani celá koalice, přitom nejsou jednotní. Bývalá primátorka Věra Nechybová a její kolegové jsou proti. Což lze očekávat, jelikož UFO vždy kladlo důraz na snižování zadlužení. Podporu bude tedy muset při hlasování ANO, PZS a ODS hledat u komunistů a dalších opozičních stran v zastupitelstvu.

Přesvědčí je? Těžko říci. Co je však jasné, ač město tentokráte vypíše výběrové řízení, lze tedy předpokládat, že byť budou podmínky sebelepší, nebudou tak luxusní jako u úvěru od EIB. Nehledě na to, že splátky nakonec budou z rozpočtu nevyhnutelně odčerpávat peníze celé roky. Společně s těmi, co už město splácí.

Krize udeřila naplno. Daňové příjmy spadnou o čtvrt miliardy. Městské vedení škrtá komise, ruší odbory magistrátu, pozastavuje investice. Nebylo by v této situaci rozumnější počkat, jestli třeba EU nezareaguje na krizi vypsáním dotačních titulů a nízkoúročených půjček? Koneckonců, na co nemám, to si prostě nekoupím. Vydrželi jsme bez Corsa a pavilonů v zoo desetiletí. Klidně tedy můžeme vydržet ještě pár měsíců, abychom pak jednou hořce nelitovali. Dluhy jsou cesta do pekel.