Kritizovat umí úplně každý. Udělat něco prospěšného bývá daleko složitější. Přitom stačí málo, abychom předali mnoho.

Foto: Deník

Nemusíme v celodenním nasazení sedět u šicích strojů a spíchnout každý den desítky roušek jako například učitelský sbor ve vyprázdněné základní škole Karla IV. Stačí si jen sednout a natočit video na Youtube, ve kterém čtete pohádky pro děti, aby si to mohli poslechnout, jako to udělali ústečtí muzejníci z oddělení muzejní pedagogiky. Možná, že to pinďata unuděná nuceným pobytem doma potěší daleko víc, než každodenní produkce youtuberů, kteří na ně ve velkém valí herní videa plná sprosťáren jako třeba kanále Peťan Games a jemu podobní.