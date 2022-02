Není to zase tak dávno, co nejmenovaný starosta jedné obce na Ústecku prohlásil, že kdyby u nich chtěl stavět Karel IV., byl by v pr… i s celou katedrálou sv. Víta. Tehdy pravdu neměl. Kdyby to ale adresoval velké části Ústečanů v případě dostavby Severu, strefil by se do černého.