Janni Vorlíček | Foto: Deník/Karel Pech

Ono se řekne: „Vždyť je to jen pitomej brouk.“ Jenže to tak docela není. Zkuste si ho hledat po všech čertech a tak, aby ho nikdo neznal, abyste ho mohli popsat v prestižním vědeckém časopise. Přesně to se podařilo ústeckému entomologovi, Miloši Trýznovi a jeho kolegovi z Brna, Petru Baňařovi. Podařilo se mu v Malajsii objevit brouka, kterého nikdo neznal. Nakonec dostal možnost ho popsat a práci publikovat v prestižním vědeckém časopise. No, v Malajsii. Ve skutečnosti šestnáct let čekal v šuplíku na popsání.