Janni Vorlíček | Foto: Deník/Karel Pech

Trvalo třicet let, než český volič odřízl poslední levicové strany od možnosti podílet se na vedení státu. Definitivně odchází sociální demokraté i reformovaní komunisté. I v tradiční baště komunistů, Ústeckém kraji, jediném, který kdy vedl komunistický hejtman, tedy Oldřich Bubeníček, zaznamenali strmý pád. Znamená to, že současnost levici, kladoucí důraz na sociální spravedlnost, už nepotřebuje? Nebo má pravdu ústecký předseda KSČM Pavel Vodseďálek? Tento do určité míry stranický rebel a kritik centrálnímu vedení strany vyčítá, že neumí propagovat svou práci a vlastně si nechalo Andrejem Babišem ukrást úspěšné prosazování partajního programu.