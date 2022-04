Ale, ruku na srdce. Razítko stojí kolem tří stovek. Hlavičkový papír se dneska dělá v počítači a tiskne, až když ho chcete použít. Změny v dokumentaci na úřadech nestojí nic, minimálně pokud je to důvod nezávisející na osobě, která změnu provádí a tak dále. Změna názvu ulice není zase tak zásadní problém. Tím jsou prachobyčejná pohodlnost v případě prvním. V tom druhém lakotnost u výdaje, který by zase tak drahý nebyl. Nehledě na to, že si to lze dát do nákladů. Prostě stačí jenom chtít a možné je vše.

FOTO: Bez Schichtů by nebyl Střekov. Proto po nich v Ústí pojmenovali park

Přejmenování ulic v současnosti bude hrdým morálním aktem, který vyjádří náš postoj a odvane takovou tu naši "čecháčkovskou" malost. Bude to i další krok k vyrovnání se s komunistickou minulostí. Nemusíme přitom hned měnit Moskevskou na Kyjevskou, Koněvovu na Zelenského a Žukovovu na Pattonovu, nebo snad von Moltkeho. Bohatě postačí sáhnou do městské historie a buď vrátit názvy původní, nebo najít významné ústecké osobnosti. Posílí to naše regionální tradice i patriotismus.