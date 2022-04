Už roky se Střekovští snaží získat své vlastní obchodní centrum. Koneckonců, jasně to vyjádřili v referendu během posledních voleb. Dokonce i vzhled centra, které mělo vyrůst na prolukách vedle soudu, byl pro ně akceptovatelný. Společnost Saller group ji ostatně po dlouhém handrkování s radnicí i aktivisty změnila do podoby trochu lidštější, než původně zamýšlela.

Jenže, stále se nic neděje. Stavba nepokračuje, jednak kvůli potřebným územním změnám, které je potřeba v územním plánu udělat, jednak kvůli přípravě dokumentace pro stavební povolení, která ale na územní změnu navazuje. Jenže s průtahy, trvajícími nějakých deset let, ztrácí investoři a zasmluvnění partneři pomalu trpělivost.

Obchodní centrum na Střekově: Investor pochybuje, zda se stavba vyplatí

Pochybnosti o rentabilitě projektu rostou a rostou. Až narostou do jeho odložení k ledu a Střekovským nezbude, než se spokojit s jedním Penny a ježděním deset kilometrů do Trmic. Z městského obvodu by se stala taková velká noclehárna.

Ale je tu ještě jedna možnost. Změnit statut města a dát městským obvodům pravomoci jež jim náleží a magistrát změnit pouze v reprezentativní záležitost. Kdyby to nepomohlo, Střekov by se prostě mohl odtrhnout a začít si vládnout sám, počínaje komunálem a městskými vyhláškami konče. Alespoň by to dělali lidé, kterým na Střekově záleží a s nabobtnalým rozpočtem, jenž by takovou změnu provázel, by to zase nebylo tak těžké.