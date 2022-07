Dalších devětadvacet stromů, poněkud zanedbaných, ale jinak vzrostlých a zdravých pyramidálních javorů, by mělo padnout. Někomu stíní do bytu, tak prý se musí pokácet. Co na tom, že i ti, komu stromy skutečně poskytují stín, jsou proti. Argumentují příjemným pohledem z okna, mikroklimatem během žhavého léta, vůně, snižováním prašnosti i bariérou proti hluku, jež dotyčné stromy poskytují. Přičemž, což je vcelku pochopitelné, padlo několik nadávek na adresu liknavých úředníků, kteří se mají postarat, aby se o zeleň postarala odborná firma.

Upomíná to na jiné dva nesmyslné případy kácení. Je to snad už dvě desetiletí, kdy u železničního přejezdu ve Vaňově rostla nádherná, stovky let stará lípa. Další, prý tisíciletá, rostla na původní návsi této „slovanské okrouhlice“, jak psali němečtí vlastivědci před válkou, pod níž prý kdysi našel stín i Jan Žižka. Pravda, velký náčelník husitských vojsk na Ústecko nejspíš nedošel, ačkoliv to měl z litoměřického hradu Kalichu kousíček, ale to nebyl důvod, aby krásnou a zdravou lípu nějaký bezohledný hlupák za ochotné asistence úředníků nechal pokácet. Stejný osud o pár let později potkal i tu u přejezdu. Nějakým zdejším lidem prý vadilo, že jim z lip na auta kapalo mlíčí.

Stromořadí v Pasteurově ulici je v ohrožení. Prý stíní, proto má jít k zemi

Snad v tomto případě, v Pasteurově ulici, odpovědní úředníci žádosti o skácení javorů posoudí skutečně zodpovědně. Protože stromy rostou desítky, stovky let. Za každý pokácený je třeba vysadit ne jeden, ale hned několik, přičemž nikdy nevíte, zda se ujmou a přežijí další stovky let.