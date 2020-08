Stačí se zeptat kapitánů. Loď potřebuje, aby ji molo vedlo a úvazové body by měly být co nejdál od sebe pro zajištění bezpečnosti a stability. Mola potřebují na obou stranách tak dva metry navíc. Minimálně, mají-li tu kotvit dvě 110 metrů dlouhé výletní lodě.

Lodní doprava vždycky měla pro nás, suchozemce, romantické zabarvení. Ať už po řece, nebo po moři. Dlouhá léta se zdálo, že té osobní na Labi skoro odzvonilo, ale pak se začaly objevovat na dolním Labi přívozy, čluny s muzikou a dokonce výletní parníky. Až u toho srdce romantikovo zaplesalo. Následovala je mola, která sice vypadají věci neznalému člověku jako hezký kousek, ale jsou pro větší lodě nevhodné.

Žádný div, že opoziční pirátský poslanec Michal Peksa navrhuje, aby se na celý ten kšeftík podíval Nejvyšší kontrolní úřad. Ono by to zjevně nebylo od věci, alespoň bychom my, laici, měli jistotu. Prostě a jednoduše, jak bylo řečeno na začátku, cokoli se dělá, minimálně za státní peníze, mělo by se dělat pořádně. Škoda, že je to v mnoha případech přesně opačně. Co hůř, škoda, že to nikoho už ani nedokáže překvapit.