Ne každý dům, který vypadá na spadnutí, musí být zralý na demolici. Například areál kovárny v Povrlech. Obec ji odkoupila za osm set tisíc od vlastníka, který ji chtěl zdemolovat, a zachránila ji. Opravila střechy za dva a půl milionu korun, podala žádosti o dotace a chystá se tu vybudovat malé muzeum, informační centrum, kavárnu s cukrárnou a dokonce tu místní horolezecký nadšenec na přilehlé skalní stěně vytvořil ferratu o čtyřech cestách.

Kovárna je stará víc než sto let a střešní tašky, které tu stavební firma jako zázrakem našla, jsou dokonce ručně dělané a staré dvě stovky let. Inu, tehdy lidé věci dělali, aby vydržely, ne jako dneska samý aušus, jak by mnozí řekli.

V každém případě je povrlská kovárna příkladem, jak se správně chovat k historii, k našim společným kořenům. Kovárnu sice postavili sudetští Němci, ale to na věci nic nemění. Patří sem, stejně jako my. To, jak se umíme chovat k historii, koneckonců poznamená i naši budoucnost. Je jen na nás, zda dobře, nebo špatně.