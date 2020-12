Bývá obvyklé tvrdit, že stavby, které vyrostly za totality, nemají žádnou hodnotu. To ale už přestává platit. Mladí znalci z generací nezatížených minulostí najednou nacházejí krásu a hodnoty tam, kde je my, Husákovy děti, nevidíme.

Foto: Deník

Během pěti let vytvořili seznam staveb z tohoto smutného období naší historie, na kterém jsou i sídla KSČ, nebo třeba i ústecký obchodní dům Labe, které si podle nich zaslouží památkovou ochranu. I když s tím ještě určitě bude spousta práce a dohadů, vzhledem k tomu, že někteří vlastníci si to nebudou přát kvůli vysokým nákladům na rekonstrukce, určitě je to správný počin. Koneckonců, Ústí toho z minulosti příliš nezbylo.