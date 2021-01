Nestane se každý den, aby se v Ústí nad Labem podařilo zachránit nějakou historickou památku. Nedej bože, aby to byla památka pouze svým věkem, nikoli statusem od ministerstva kultury.

Foto: Deník

Posledním takovým příkladem je neogotická pohřební kaple na hřbitově v Krásném Březně. K zemi měla padnout roku 2008, ale nevole odborníků i laiků byla tak silná, že toto rozhodnutí dokázala smést. Po několikaletých štrapácích, do toho započítávaje i firmu, která na co sáhla při rekonstrukci, to pokazila, a tak musela být vyměněna, se ji podařilo opravenou slavnostně otevřít tento prosinec.