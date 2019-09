Ne náhodou Ústečáci pojmenovali zebru před Masarykovou nemocnicí jako Přechod Smrti. Přednost chodců, ač zaručená zákonem, tu mnohem víc závisí na libovůli řidičů.

Janni Vorlíček, Ústecký deník | Foto: Deník

Nelze spočítat, kolikrát v jednom jízdním pruhu první auto u toho přechodu zastavilo, zatímco vozítko za ním jen elegantně „hodilo“ blinkr a pokračovalo v krasojízdě. Aniž by se vůbec obtěžovalo byť jen zpomalit, natožpak zastavit. Za posledních 12 let sebou auta vzala ve více než třiceti případech i nějakého toho chodce. Přičemž dva z nich to nepřežili a desítka utrpěla těžká zranění. Pro úplnost, celkem zde bylo na 115 dopravních nehod. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu.