Podle Krafta jsme ve válce s islámem. Prvním krokem k zastavení jeho šíření je zastavení imigrace. Například za pomoci helikoptér a rychlých člunů vybavených kulomety. Ty by měly lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu.

Dalším řešením by podle Krafta byl odsun, on sám používá slovo deportace, „příslušníků invazní kultury zpět do zemí jejich původu, nebo kamkoli jinam.“ A to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Pokud by se postupovalo podle návrhu pana poslaneckého asistenta Krafta, musel by ze země odejít například litoměřický lékař, Foldynův stranický kolega a bývalý senátor Hassan Mezian, který se před více než 70 lety narodil v Damašku. Nebo možná i zpěvák a děčínský rodák Sámer Issa, také jeho otec je Syřan a on sám prožil dětství v Damašku.

Na celé věci není nejsmutnější samotný text, podobných nesmyslů je plný internet. Daleko vážnější je přístup Jaroslava Foldyny. „Nevadí mi to, je to jeho věc, já to nepíšu,“ řekl pro Deník N s tím, že není pro střílení, potápění prázdných lodí by mu nevadilo. Řešit to ale chce Foldynův stranický šéf Jan Hamáček, pro kterého se jedná o extrémistické názory, které jsou pro něj nepřijatelné.

Představit si, že by něco takového prošlo asistentovi poslance britské labour party nebo německé SPD, tedy sesterských stran ČSSD, je nemožné. Navrhovat střílení lidí, případně jejich násilný odsun, opravdu není v pohodě. Tolerování takových návrhů není ani v nejmenším znakem vyspělé politické kultury.