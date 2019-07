I když jsou zaměstnané maminky rády, že o jejich ratolesti bude v době školního volna na dva týdny někde mimo domov postaráno, mají o ně přeci jen strach a rády by byly neustále v kontaktu. Vedoucím letních táborů mobily přidělávají starosti. Přestože je podle statistik více než dvě třetiny táborů povolují, proti jsou odborníci.

Je to trend. Bez mobilu v ruce si v dnešní době nedovede představit život žádný větší školák. Přibývá ale i mladších dětí, které bez mobilu na letní tábor odjet nechtějí. Tábory na to mají různá pravidla. Někde je to na domluvě s vedoucími, jinde mohou děti mobily používat třeba jen hodinu denně během poledního klidu.

Je ale mobil na táboře, kde se mají děti odreagovat od školy, potřeba? Dříve stačil pro kontakt s domovem dopis, pohlednice či korespoňďák. Pořadatelé letních aktivit pro školáky používání mobilů nevidí příliš rádi. Argumentují právě tím, že děti jezdí do stanů a chatek zejména kvůli tomu, aby se trochu osamostatnily a naučily se o sebe postarat. Místo toho ale tráví většinu času na mobilu.

Podle Šárky Janáčkové, táborové vedoucí s dlouholetou praxí, to mají na táboře vyřešené tak, že je pro případný kontakt rodičům k dispozici tzv. táborový mobil, společný pro všechny. „Osobní mobily u dětí nedoporučujeme. Zakázat to v dnešní době ale dost dobře nejde,“ zmínila.

Podle odborníků může mobil na táboře nadělat více škody než užitku. "Děti odvádí od toho, aby spolu navazovaly vztahy. Brání tomu, aby ty děti se učily zažívat nějaké dobrodružství a zážitky bez rodičů," uvedl na toto téma kouč přes osobní vztahy Aleš Vavřinec.

Mobil na tábor do ruky dítěte prostě nepatří. Vraťme se k pohledům s textem: „Dojeli jsme v pořádku, vaří tu dobře.“ Možná s dovětkem: „Nevolejte, signál tu stejně není!“