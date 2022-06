"Masakr, otřesné, neskutečný bordel." Nebo také: "nemám slova, která by to pojmenovala." Tak popisují nepořádek mezi domy na rohu Sklářské ulice v ústeckých Předlicích lidé z okolí. Obří skládka je přímo mezi budovami, pod okny totálně zdevastovaných domů, ve kterých přesto žijí lidé. Oblečení, elektronika, nádobí, nábytek, občas nějaké chemikálie, ve velkém hnijící jídlo, ale třeba také kousek dětského hřiště. Najdete tam úplně všechno. Čas od času prý podle svědků létají na skládku věci přímo z oken. A zápach? Plynová maska by se rozhodně hodila.

Zdroj: DeníkUklízení nepomáhá. Vždyť město už jednou za více než tři miliony korun nechalo skládku zlikvidovat. Když se tam uklidí, je to za pár dní zpět. Více strážníků? Ti tam chodí často, aby to ale skončilo, musela by tam uniforma být před každým domem nonstop. A ještě by asi musela dávat pozor, aby jí na hlavě něco nepřistálo. Co s tím, i když někteří majitelé zanedbaných domů nespolupracují, nedají se dohledat nebo jim je to prostě jedno? A dál a dál tam sestěhovávají extrémně problémové nájemníky?

Řešit se to bude muset. Rozhodně! Je to totiž hodně nebezpečná časovaná bomba. Musí se uklidit, i když je to hodně nákladné a brzy tam skládky možná budou znovu. Ale takový nepořádek a zápach prostě zdravotně ohrožují široké okolí. Policie a strážníci musí být nekompromisní, vše trestat a být v lokalitě co nejvíce. Ještě více než teď.

A v neposlední řadě, něco se musí co nejdříve udělat s těmi nejhoršími domy. Buď ve spolupráci s majiteli, to nejlépe, případně jejich odkupem. I když to hodně zatěžuje městské pokladny a často je to kvůli nedostižnosti nebo nezájmu majitelů velmi obtížné, často i nemožné. V takových případech se bude asi muset najít způsob, jak současné nekonající majitele „obejít”, samozřejmě v rámci zákonů, konat za ně a pak po nich náklady vymáhat. Místo je totiž rozhodně nebezpečné a ohrožuje okolí.

Současná situace je neudržitelná. Zdravotně i technicky. Neustále hrozí požáry, některé domy jsou v takovém stavu, že ani zřícení minimálně jejich částí bych se nedivil. Hlavně ale hrozí katastrofa zdravotní. A to nejen obyvatelům domů hrůzy, ale bohužel i lidem z okolí…